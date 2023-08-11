Kansızların çektiği dizi gençleri öldürüyor

İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi’nde düzenlenen seminerde İstanbul Narkotik Polisi, “En iyi Narkotik Polisi Anne” konulu sunum yaptı. Bilgi veren emniyet mensupları, metamfetamin adlı uyuşturucunun gençlerin arasında yayılmasının nedeninin Breaking Bad dizisi olduğunu belirterek ailelere uyarılarda bulundu.



İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde, Bağcılar Belediyesi’nde personelin katılımıyla gerçekleşen programda hedef kitle ebeveynlerdi. Semineri gerçekleştiren uzman emniyet mensubu, uyuşturucu maddenin tanımı, çeşitleri ve zararları konularında personelleri bilgilendirdi. Uyuşturucu maddenin vücutta bıraktığı etki, çocuklar ve gençler üzerinde bıraktığı olumsuz etkiler seminerde detaylıca anlatıldı.



“Çocuklarımızı uyuşturucu maddeye karşı koruyalım”

Dijital platformlarda yayınlanan bu dizinin Türkiye’de de popüler hale gelmesinin gençler arasında uyuşturucu kullanımını özendirdiğini ifade eden emniyet yetkilisi, “Metamfetamin, şu anda ülkemizde en çok kullanılan ikinci uyuşturucu madde oldu. Bir dizi sayesinde maalesef insanlar, özenip merak etkisiyle uyuşturucu maddeyi kullandılar ve bağımlı oldular. Şekil olarak limon tuzuna, kaya tuzuna benziyor. Bu maddeye piyasada buz, kristal veya elmas isimleri verdiler. En iyi aşçıyı dahi olsa metamfetamin ile limon tuzunu ayırt edemez o kadar benziyor. Metamfetamin kokusuz ve şeffaf poşet içinde satılır. En ucuz ve İstanbul’da en çok kullanılan uyuşturucu maddelerden biri. Çocuklarımızı uyuşturucu maddeye karşı koruyalım” dedi.