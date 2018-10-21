Metabolizmayı hızlandırmak için...

Gerçi metabolizma hızı kişiden kişiye fark gösterir. Metabolizma hızını belirleyen özellikle vücudumuzdaki kas dokusudur. Kas kitlesi arttıkça metabolizma hızı artar. Onun için sporcuların, kas kitlesi kadınlara göre daha fazla olan erkeklerin metabolizma hızı daha fazladır.

Aynı zamanda vücut yüzeyi ile de metabolizma doğru orantılıdır. Yani vücut büyüdükçe o vücudu çalıştırmak için gerekli olan enerji artar aslında.

Fazla kilolu bir insanın normal kilodaki bir insana göre metabolizması daha hızlıdır. Özellikle zayıflama tedavisinde kişinin yemek durumu metabolizma hızına göre belirlenir. Eğer bir kişiye zayıflasın diye metabolizma hızının çok altında bir beslenme programı yapılırsa, vücut yağ dokusu yerine kas dokusunu kaybeder bu da metabolizma hızını yavaşlatır ve bu kişilerin tekrar daha fazla kilo alması gibi bir sorun ortaya çıkar. Metabolizmanızı hızlandırmak için size 10 tavsiyemiz var:

KOLA YERİNE AYRAN İÇİN, İYİ UYUYUN...

Düzenli uyuyun. Yatsı namazından sonra yatın uyuyun, sabah en geç 07.00’de uyanın. Çünkü vücut kendini uykuda tazeler, yeniler.

Düzenli olarak egzersiz yapmayı, yürümeyi alışkanlık haline getirin. Haftada en az 3 gün 45 dakikalık bir tempolu yürüyüş yapın. Asansöre binmek yerine merdivenleri çıkın. İşinize giderken birkaç durak önce inin, kalan mesafeyi yürüyün.



50 yaşına kadar ağırlık çalışmayı ihmal etmeyin. Metabolizma hızının en belirleyici faktörü kas dokusu olduğu için kaslarınızı da düzenli çalıştırın.

50’yi çoktaaan aştık diyorsanız, ağırlık falan çalışmayın. Kas erimesine yol açarsınız, daha kötü olur. Sadece yürüyün,bu size yeter..

Kola, gazoz gibi asitli ürünler yerine su için. Su insan vücudunun en önemli bileşenidir. İyi bir metabolizma, iyi bir dolaşımdan bu da iyi bir boşaltımdan geçer. O nedenle günde 2-2,5 litre su içmeye özen gösterin.

Bir elma yetecektir

Acıktığınızda mutlaka vücudunuza cevap verin. Açlığı ertelemek metabolizma hızını yavaşlatır. Küçük bir meyve bile yeseniz yeterli olur.

Metabolizmayı en çok çalıştıranlardan biri de acı biberdir. Taze veya kurutulmuş acı biber sağlığınıza da katkıda bulunur. Bir diğeri ise yiyecekler proteinlerdir. Beslenmenizde dengeli bir şekilde protein tüketin. Ancak hiç karbonhidrat almadan sırf protein yenilerek yapılan diyetler son derece yanlıştır. Bu tür diyetlerle hızlı kilo verilse bile, damar hastalığına yakalanma riskini artırdığı biliniyor.

Azar azar sık sık yemek

Tıkınmayın. Bir oturuşta ne var ne yoksa silip süpürmeyin. Sofradan tam doymadan kalkmanın hikmetini iyi kavramalısınız. Az az fakat sık sık yemek metabolizmanızı canlı tutacaktır.



Yemeklerinizin yanına eklediğiniz evde yapılmış, katkısız iki-üç kaşık yoğurdun yüksek kalsiyumuyla metabolizma üzerine olumlu etkileri olacaktır.

Lif oranı yüksek olan yiyecekler, özellikle taze sebze ve meyveler, kurubaklagiller ve tam tahıllı ürünleri de düzenli yemek şart.

Çayı kahveyi fazla abartmayın

Kahve ve çay içerdiği kafeinden dolayı metabolizmayı çalıştırır. Ancak çok fazla tüketilirse çarpıntı ve uykusuzluğa sebep olabilir. Yeşil çay için. Yeşil çayın antioksidan kapasitesi çay ve kahveye göre daha fazladır. Günde 1-2 fincan yeşil çay içmek hem metabolizmayı hızlandırır hem de bedendeki çöküş sürecini yavaşlatır.