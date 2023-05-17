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Kadın - Aile Metabolizma ateşleyen efsane sütlü kahve yapılışı: Mutfağa giren aşçı sırrı ne soracak! Böyle çok sağlıklı oluyor
Kadın - Aile

Metabolizma ateşleyen efsane sütlü kahve yapılışı: Mutfağa giren aşçı sırrı ne soracak! Böyle çok sağlıklı oluyor

Yeniakit Publisher
2023-05-17 01:11:00 - 2023-05-17 01:15:43
Metabolizma ateşleyen efsane sütlü kahve yapılışı: Mutfağa giren aşçı sırrı ne soracak! Böyle çok sağlıklı oluyor

Kiloyla ilgili en büyük algılardan biri; zayıf insanların daha hızlı bir metabolizmaya sahip olmasıdır. Ancak bu yanıltıcı bir düşünce çünkü metabolizma hızını belirleyen temel faktör, kişinin sahip olduğu kas kütle miktarından geçiyor.

Metabolizma Ateşleyen Efsane Sütlü Kahve Tarifi İçin Malzemeler

1 fincan süt
1 çay kaşığı türk kahvesi
Yarım çay kaşığı zerdeçal
Yarım çay kaşığı karabiber

Metabolizma Ateşleyen Efsane Sütlü Kahve Tarifi Nasıl Yapılır?

Tadı çok lezzetli Hindistan’ a ait olan bu lezzet kanserden cilt problemine sindirim sistemine inanılmaz etkili.

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri cezveye koyup kaynatana kadar pişiriyoruz. Yanında kuruyemişle güzel bir ara öğün.


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