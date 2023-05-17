Metabolizma ateşleyen efsane sütlü kahve yapılışı: Mutfağa giren aşçı sırrı ne soracak! Böyle çok sağlıklı oluyor

Kiloyla ilgili en büyük algılardan biri; zayıf insanların daha hızlı bir metabolizmaya sahip olmasıdır. Ancak bu yanıltıcı bir düşünce çünkü metabolizma hızını belirleyen temel faktör, kişinin sahip olduğu kas kütle miktarından geçiyor.