Mesut Twitch'te yayına başlıyor

Arsenal'in yıldız Türk futbolcusu Mesut Özil, yeşil sahalardan ekran sahalarına uzandı. Bir süre önce eSpor takımı kurduğunu belirten Özil bu sefer de Twitch'te yayınlara başlayacağını açıkladı.

TAKIMI YILDIZ FUTBOLCULARDAN KURACAK

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yakın zamanda yayınlara başlayacağını söyleyen Özil, kuracağı takımın, yıldız futbolculardan olacağını söyledi. Arsenal orta saha oyuncusu Özil, önceki gün siteye kaydoldu. Kullanıcıların kendilerini çevrimiçi video oyunları oynarken yayın yapmalarını sağlayan bir canlı yayın sitesi olan Twitch'i seçen Özil, Fifa takımı kuracağını açıkladı.