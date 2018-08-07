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Mesut Özil'e memleketinden bir destek daha

Almanya'da maruz kaldığı ırkçı saldırılar sonrası Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı olan Mesut Özil için memleketinde yürüyüş yapılacak.

07 Ağustos 2018 Salı 21:33
Mesut Özil'e memleketinden bir destek daha

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Almanya'da ırkçı saldırılara maruz kalanMesut Özil için yürüyüş yapacaklarını belirtti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, bu yıl 29'uncusu düzenlenecek Baston ve Kültür Festivali'nde katılımcılar, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'in maskesini takarak yürüyecek.

"MESUT ÖZİL'E SAHİP ÇIKIYORUZ"

Devrek Belediyesi tarafından 17-19 Ağustos'ta yapılması planlanan Baston ve Kültür Festivali'nin bu yıl ki alt teması, "Mesut Özil'e sahip çıkıyoruz" olarak belirlendi.

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, gazetecilere yaptığı çıklamada,Mesut Özil'e desteklerinin devam ettiğini ve bu yılki festivalin kortej yürüyüşünü, futbolcunun fotoğrafından yapılan maskeyi takarak gerçekleştireceklerini söyledi.

MESUT ÖZİL'İN ALMAN FORMALI TABELASI İNDİRİLDİ

Yürüyüşle dünyayı ırkçılığa karşı mücadelede tek ses olmaya davet edeceklerini belirten Semerci, daha önce Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabelayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da çektirdiği fotoğrafının bulunduğu dev tabelayla değiştirdiklerini hatırlattı.

Irkçılık ve ayrımcılık yapanları kınadıklarını ifade eden Semerci, "Festivalimizin ana teması baston ve kültür ama alt teması da Mesut Özil. Bizler ırkçılığa karşıyız ve kortejde Mesut Özil'in fotoğrafından yapılan maskeyi takarak yürüyeceğiz. Herkese maskeleri dağıtacağız. Özil hiçbir zaman yalnız değildir. Özil'e destek için tüm halkı festivalin kortejine bekliyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 21:33
  1. Londra
  2. Zonguldak
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Almanya
  5. Devrek
  6. Mustafa Semerci
  7. Mesut Özil
  8. Baston ve Kültür Festivali
  9. Almanya Milli Takımı
  10. Devrek Belediyesi

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