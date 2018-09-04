Mesut Özil kendi takımını kuruyor!
Son dönemlerde Alman milli takımını bırakmasıyla gündeme gelen Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, eSport işine giriyor. Yıldız futbolcu kendi EA SPORTS FIFA takımını kuracağını sosyal medyadan açıkladı.04 Eylül 2018 Salı 15:25
Kuracapı takım için eSports Reputation ile işbirliğine giden Mesut Özil'in takımı FIFA 19 turnuvalarında boy gösterecek.
Geçtiğimiz günlerde Almanya milli takımını bıraktığını açıklayan Mesut Özil'in FIFA serisine olan düşkünlüğü biliniyor.
Mesut Özil aynı zamanda FIFA eWorld Cup'ın da marka elçisi.
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