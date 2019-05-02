Messi çoştu! Barcelona finale göz kırptı

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona, sahasında Liverpool'u 3-0 mağlup etti.

aça iki takım da tempolu başlarken oyunda sertlik de zaman zaman arttı. Skorda dengeyi bozan gol ise 26. dakikada geldi. Jordi Alba'nın ortasında fırsatçılığını konuşturan Luis Suarez, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki 500. golünü atarken takımını da 1-0 öne geçirdi.

Messi sahnede

İlk yarıyı geride kapatan Liverpool, ikinci yarıya daha etkili başlasa da, Messi faktörü devreye girdi.

75. dakikada başlattığı atağında sonunda Suarez'in topu direkten geri gelse de, dönen topu tamamlayan Arjantinli yıldız farkı ikiye çıkardı. Bu gol Messi'nin kariyerinde Liverpool'a attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.



82. dakikada ise futbolsevelerin gözlerinin pası silindi! Çok uzaklardan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Messi, mesafe tanımadan yaptığı vuruşta jeneriklik bir golle maçın skorunu ilan etti: 3-0.

Bu maçın rövanşı 7 Mayıs'ta Anfield Road'da oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselecek ilk takımın belli olacağı mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.