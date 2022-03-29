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Aktüel Mesleki gelişime bütçe 28 kat artırıldı
Aktüel

Mesleki gelişime bütçe 28 kat artırıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, öğretmen ve yöneticilerin eğitimlerine ayırdıkları bütçeyi her geçen yıl artırdıklarını belirterek, “2022 yılında merkezi bütçeden mesleki gelişim için ayırdığımız 9 milyon 958 bin liralık bütçeyi 28 kat artırarak 282 milyon liraya çıkardık” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 11:22:00 -
Mesleki gelişime bütçe 28 kat artırıldı

MEB olarak 7 yıl aradan sonra aralık ayında düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası’nda üç temel hedef ortaya koyduklarını, “Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği”, “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” ile “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi”nin bu hedeflerden olduğunu aktaran Aşkar, eğitimi bir gelecek meselesi olarak gördüklerini ifade etti. Aşkar, “Biz Bakanlık olarak bütçeyi her geçen yıl artırıyoruz. Mesleki gelişim için ayırdığımız bütçeyi 28 kat artırarak 282 milyon liraya çıkardık” diye konuştu.

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