Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılan Müslümanlara gaz bombası!
Savaşın gölgesindeki 11. Cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılan Filistinlilere gaz bombası atıldı.
Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 77. günde devam ederken, işgal altındaki Doğu Kudüs’te de Cuma namazı öncesi tansiyon bir kez daha yükseldi.
Siyonist İsrail askerleri, koyduğu yaş kısıtlamasına takılan Filistinlilerin sabah Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi. İçeri alınmayan Filistinliler ise namazı Mescid-i Aksa'nın çevresindeki mahallelerde kılmak istedi. Ancak siyonistler mahallelerde toplanan Filistinlilere gaz bombasıyla müdahale etti.
Savaşın gölgesinde 11. Cuma namazı!
İsrail'in koyduğu kısıtlamalara takılmayan az sayıda Filistinli ise sıkı denetim altında Mescid-i Aksa'ya girdi.
Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da savaşın gölgesinde 11. cuma namazı kılındı.
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