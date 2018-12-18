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Mesanesinden 270 gram taş çıkarıldı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde idrar yapma zorluğu çeken hastanın mesanesinden, 270 gram ağırlığında taş çıkarıldı.

18 Aralık 2018 Salı 16:58
Mesanesinden 270 gram taş çıkarıldı

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, Hasan Demir'in (72) mesanesinden tek parça halinde, 10x10 santimetre boyutunda ve 270 gram ağırlığında taş çıkarıldı.

Yalvaç ilçesinde oturan Hasan Demir, yaklaşık 7 yıldır süren, sürekli halsizlik ve idrar yapma zorluğu şikayetleriyle SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvurdu. Hastanın tahlil ve tetkiklerinde, böbrek fonksiyonlarının bozuk olduğu belirlenirken, çekilen tomografi filminde ise mesane içinde 10x10 santim boyutlarında mesane taşı olduğu görüldü. Ameliyat önerilen Demir'e, açık sistolitotomi operasyonu uygulandı. Yaklaşık 45 dakika süren ameliyatın ardından hastanın mesanesinden 270 gram ağırlığında taş çıkarıldı. Demir, başarılı operasyonun ardından takibine devam edilmek üzere taburcu edildi.

'Genel durumunda düzelme oldu'

Operasyonu gerçekleştiren SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Alim Koşar, "Yoğun idrar yapma zorluğu ve halsizlik şikayetleri olan hasta bize geldiğinde yaptığımız muayenede, mesanede dev bir taş olduğunu gözlemledik. Çektiğimiz filmde yaklaşık 10x10 santim büyüklüğünde mesanede bir taş gördük ve ameliyat kararı verdik. Ameliyatın açık cerrahiyle yapılması planlandı. Çıkarılan taş 270 gram ağırlığında, çok büyük bir taştı. Hastanın taşa bağlı olarak böbrek yetmezliği gelişmişti. Ameliyat sonrası böbrek fonksiyonları normale dönen hastamızın genel durumunda düzelme sağlandı" dedi.

'50 yaş üzeri erkeklerde daha sık görülür'

Mesane taşının mesanedeki sert mineral kütle oluşumu olduğunu anlatan Prof. Dr. Koşar, "Genellikle böbrek kaynaklı olan mesane taşları, idrarın tam boşaltılamadığı durumlarda meydana gelir. Mesanedeki idrar yoğunlaştığında idrardaki mineraller kristalleşir ve mesane taşları olur. Mesane taşları özellikle 50 yaşın üzerinde ve erkeklerde daha sık görülür. Çocuklarda ve gençlerde ise oluşum nedenleri olarak genellikle doğumsal bir üriner sistem anomalisi gösterilmektedir. 1 santimden küçük taşlar idrarla atılabiliyor ancak daha büyükse operasyon gerekiyor. Son yıllarda geliştirilen teknolojilerle birlikte mesane taşı tanı ve tedavi süreçleri hızlanmıştır. Erken teşhis edildiğinde hastanın tedavi sonrası kısa sürede normal yaşantısına dönmesi mümkündür" diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 16:58
  1. Mesanesinden 270 gram taş çıkarıldı
  2. Isparta
  3. Yalvaç
  4. Ameliyat

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