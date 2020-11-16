  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'e Suriye'den yasa dışı yollarla gelen PKK/PYD üyesi 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Mersin'e Suriye'den yasa dışı yollarla gelen PKK/PYD üyesi 2 şüpheli yakalandı

Şüphelilerden birinin Suriye'de terör örgütünün sözde Münbiç asayiş genel müsteşarı olarak, diğerinin ise silahlı asayiş biriminde faaliyet gösterdiği belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 09:30:28 -
Mersin'e Suriye'den yasa dışı yollarla gelen PKK/PYD üyesi 2 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, TEM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/PYD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Suriye'de PKK/PYD'nin sözde Münbiç asayiş genel müsteşarı olarak faaliyet yürüten bir erkek şüpheli ile örgütün sözde Münbiç medya koordinatörlüğü ve silahlı asayiş biriminde faaliyet gösteren bir kadın şüphelinin illegal yollardan Mersin'e geldiği belirlendi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon yapılan evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çok Güzel Hareketler 2'de büyük rezillik! Vatandaşlar tepki üstüne tepki gösterdi
Medya

Çok Güzel Hareketler 2'de büyük rezillik! Vatandaşlar tepki üstüne tepki gösterdi

Kanal D'de ekranlara gelen Çok Güzel Hareketler 2 programındaki Cadılar Bayramı övgüsü vatandaşların tepkisine neden oldu.
Son anketten çarpıcı sonuç! Vatandaşlar 'asla oy vermem' dedi
Siyaset

Son anketten çarpıcı sonuç! Vatandaşlar 'asla oy vermem' dedi

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın son anketinde vatandaşların 'asla oy vermem' dediği parti belli oldu.
Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı! Solo Türk akıllarını aldı
Gündem

Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı! Solo Türk akıllarını aldı

İstanbul Park'ta Formula 1 yarışına Solo Türk damga vurdu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar görüntüleri sosyal medyadan paylaştı...
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay