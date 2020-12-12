  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de tırla bariyerlere çarptıktan sonra kaybolan sürücünün cesedi bulundu
Aktüel

Mersin'de tırla bariyerlere çarptıktan sonra kaybolan sürücünün cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-12 11:50:35 -
Mersin'de tırla bariyerlere çarptıktan sonra kaybolan sürücünün cesedi bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde tırla yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra kaybolan ve denizde arama çalışması başlatılan sürücünün cesedine ulaşıldı.

Atayurt Mahallesi Altınorfoz mevkisinde dün akşam yol kenarındaki bariyerlere çarpan 27 VS 025 plakalı tırın sürücüsü Emin Topal'ı (58) arama çalışmaları, gece verilen aranın ardından günün ilk ışıklarıyla tekrar başladı.

Bu sırada bir vatandaşın Arkum Mahallesi Maliye Tesisleri sahilinde bir erkek cesedi olduğunu bildirmesi üzerine ekipler, bölgeye gitti. Cesedin Emin Topal'a ait olduğu belirlendi.

Topal'ın cesedi, Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki kazanın ardından kaybolan sürücü, bir görgü tanığının sesinin denizden geldiğini söylemesi üzerine ekiplerce bölgede aranmaya başlanmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngilizler, Macron'un Türkiye korkusunun sebebini açıkladı
Dünya

İngilizler, Macron'un Türkiye korkusunun sebebini açıkladı

İngiliz Independent, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi Rusya ve Çin'den daha büyük bir tehdit olarak gördüğünü yazdı. Aynı..
Türkiye kararını duyan Macron, dumura uğradı
Dünya

Türkiye kararını duyan Macron, dumura uğradı

AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye karşı yaptırım kararının çıkmaması, Türkiye ve İslam düşmanı Emmanuel Macron'un yüzünün düşmesine neden o..
İnsanlıktan çıkmıştı... Gençlere kötü örnek olan o kadına hapis cezası!
Dünya

İnsanlıktan çıkmıştı... Gençlere kötü örnek olan o kadına hapis cezası!

Zombi Angelina Jolie ya da Zombi Gelin olarak tanınan 19 yaşındaki İranlı Sahar Tabar'ın, 'kamuyu yolsuzluğa teşvik etmek' suçundan 10 yıl h..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay