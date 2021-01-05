  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
Aktüel

Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Gözaltına alınan zanlılardan 4'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 16:39:13 -
Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriyeli 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen Suriye uyruklu 14 kişinin kimliğini ve adreslerini belirledi.

Kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 14 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde, pompalı tüfek, tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G, A.G, M.H. ve Ş.A.R.R, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla, 9'u ise savcılık talimatıyla salıverildi.

Serbest bırakılan şüphelilerden 3'ü sınır dışı edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!
Gündem

Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!

Hain terör örgütü PKK, eleman bulmakta zorlanınca gözünü Suriye’deki çocuklara yöneltti. Amude’de yaşayan 12 yaşındaki Pervin Kamuran sokakt..
İslam Memiş'ten olay tahmin! Altın alacaklar dikkat
Ekonomi

İslam Memiş'ten olay tahmin! Altın alacaklar dikkat

2020 yılının büyük bölümünde sert dalgalanmalar yaşayan, rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için piyasa uzmanı İslam Memiş'ten kritik ..
‘İran’ın da başı belada’ diyerek duyurdu! 'Türkiye ile operasyon düzenlemeliyiz'
Dünya

‘İran’ın da başı belada’ diyerek duyurdu! 'Türkiye ile operasyon düzenlemeliyiz'

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK konusunda İran'a uyarıda bulunarak, 'Irak, Türkiye ve İran ortak hareket e..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay