  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Mersin'de tarımsal atıklar kadın çiftçiler tarafından gübreye dönüştürülecek

Yeniakit Publisher
2020-08-12 16:39:40 -
Mersin'de tarımsal atıklar kadın çiftçiler tarafından gübreye dönüştürülecek

MERSİN (AA) - Doğu Akdeniz'in önemli tarım merkezi Mersin'de, bitki atıklarının işlenerek kompost gübreye dönüştürülmesi için proje geliştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, Akdeniz Belediyesi, Toroslar Belediyesi, Çukurova Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince başlatılan "Kompost gübre üreten kadınlardan tarıma ve geri dönüşüme tam destek" projesi için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Müdürlükte düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, doğayı ve çevreyi korumayı amaçladıkları projenin birçok faydasının bulunduğunu vurguladı.

Kentin, önemli bir tarım bölgesi olduğunu belirten Gültak, "Seralarda üretilen bütün tarımsal atıklar, projeyle birlikte kompost gübreye dönüşmüş olacak. Hem çevre ve doğayı korumuş olacağız hem de kadınlarımızı eğiteceğiz. Eğitimlerinin ardından bu işlerde çalışıp ailelerine, kentlerine katma değer sağlayacaklar. Kompost gübreler ayrıca belediyelerin ve vatandaşların kullanımına daha uygun fiyatlarla sunulmuş olacak. Çiftçimiz de daha güzel rekabet etmiş olacak." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı da çalışmanın, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığını ifade ederek, projeyi Mersin'den sonra yurt geneline yaymayı amaçladıklarını söyledi.

Projede, 40 kadın çiftçiye kompost gübre üretimiyle ilgili teorik ve uygulamalı eğitim verileceğini aktaran Abalı, şöyle konuştu:

"Gayri safi milli hasılaya (GSMH) 14,6 milyar lira katkı veren bir kent olarak bitkisel üretimde üçüncü iliz. 83 çeşit ürün üretiyoruz. Denizden dağa, Tarsus'tan Anamur'a kadar büyük bir üretim gerçekleştiriyoruz. Bu üretim gamı içerisinde milyonlarca ton bitkisel atık gerçekleşiyor. Bizim amacımız tüm Türkiye'de bununla ilgili sıfır atık projesini başlatmak."

Abalı, projeyle ilgili yapıların belediyeler tarafından inşa edileceğini sözlerine ekledi.

Toroslar Belediye Başkan Vekili Adnan Baş da tarımın gelişmesi için gereken desteği vereceklerini aktardı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Pişmanım' diyerek her şeyi itiraf etti! İmamoğlu'nun skandalı patlak verdi
Siyaset

'Pişmanım' diyerek her şeyi itiraf etti! İmamoğlu'nun skandalı patlak verdi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yapılan rüşvet skandalı ortaya çıktı. İmamoğlu yönetimindeki ..
CHP'den 'Oruç Reis' açıklaması
Gündem

CHP'den 'Oruç Reis' açıklaması

Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında uluslararası hukuktan kaynaklanan her türlü tasarruf yetkisi olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcı..
Orhan Miroğlu yeni parti mi kuruyor? Açıklama yaptı
Siyaset

Orhan Miroğlu yeni parti mi kuruyor? Açıklama yaptı

Yeni parti kuracağı yönündeki iddialarla ilgili açıklamada bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve 25 ve 26. Dönem Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu,..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı