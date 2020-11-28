Mersin'de midibüsün devrilmesi sonucu şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı
MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, Çevik Kuvvet midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu şehit olan polis Ömer Faruk Tekağaç'ın cenazesi, memleketi Anamur'da toprağa verildi.
Şehit Tekağaç'ın (31) Türk bayrağına sarılı tabutu, Mersin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğündeki törenin ardından Anamur ilçesine getirildi.
Karadere Mahallesi Camisi avlusunda düzenlenen törene, şehidin babası Memik, kardeşi Fatih Tekağaç ve yakınları ile Vali Ali İhsan Su, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Oğuz Bavbek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile kent ve ilçe protokolü katıldı.
İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, mahalle mezarlığında defnedildi.
Tarsus Cezaevi Kurumları Kampüsüne hükümlü bırakan polis ekibinin 33 BVY 70 plakalı midibüsü, dönüş yolunda Alifaki Mahallesi'nde kontrolden çıkmış, kazada 5 polis yaralanmıştı. Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan polislerden Ömer Faruk Tekağaç, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.