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Aktüel Mersin'de mantar toplarken kayalıklardan düşen kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı
Aktüel

Mersin'de mantar toplarken kayalıklardan düşen kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 17:46:21 -
Mersin'de mantar toplarken kayalıklardan düşen kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde mantar toplarken kayalıklardan düşen kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin dağlık kesimlerinde mantar toplamaya çıkan M.B, bulunduğu yerde dengesini kaybetmesi sonucu kayalıktan düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin M.B'nin düştüğü yerden çıkarılması için çalışmaları sürüyor.

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