0553 313 94 23

Mersin’de ’Kullanmadığımız oyuncakları saklamıyoruz paylaşıyoruz’ kampanyası

Mersin Büyükşehir Belediyesi “Kullanmadığımız Oyuncakları Saklamıyoruz Paylaşıyoruz” kampanyasıyla çocukların yüzünü güldürüyor.

21 Temmuz 2019 Pazar 15:24
Mersin’de ’Kullanmadığımız oyuncakları saklamıyoruz paylaşıyoruz’ kampanyası

Mersin Büyükşehir Belediyesi “Kullanmadığımız Oyuncakları Saklamıyoruz Paylaşıyoruz” kampanyasıyla çocukların yüzünü güldürüyor.


Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından düzenlenen, ’Kullanmadığımız Oyuncakları Saklamıyoruz Paylaşıyoruz’ kampanyası ile Mersin’de oyuncaksız çocuk kalmaması hedefleniyor. Çocukların mutluluklarına ortak olup yüzlerinde tebessüm oluşturmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, kampanyayı kent geneline yaymak istiyor. Kampanya sayesinde toplanan oyuncaklar, hayatlarında hiç oyuncak sahibi olmamış çocuklara ulaştırılacak. Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından hayata geçirilen proje sayesinde toplanan oyuncaklar, Mersin’de yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.



Kampanya çığ gibi büyüyor


Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından daire başkanlıklarına götürülüp asılan afişler ve bırakılan kutular ile oyuncak toplama kampanyası çığ gibi büyüdü. Kampanyaya ilk olarak Büyükşehir Belediyesi çalışanları katılım sağladı. Özellikle bir köşeye atılmış, artık kullanılmayan oyuncakları, maddi imkansızlıklar sebebiyle oyuncak sahibi olamayan çocuklara götürmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi sayesinde, çocukların yüzlerinde birertebessüm oluşturulması amaçlanıyor. Kampanya için oluşturulan kutulara renk renk peluşlar, arabalar, toplar ve bebeklerin yanı sıra kitap da bırakılabilecek.



“Çorbada bizim de tuzumuz olsun”


Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığıçalışanları da ’Çorbada bizim de tuzumuz olsun’ diyerek, oyuncak kampanyasınadestek verdi. Çalışanlar evlerinde çocuklarının oynamadığı oyuncakları kutulara attı,evinde oyuncağı olmayanlar ise yardım kampanyası için oyuncak satın aldı.


Kampanyaya verilecek olan desteğin büyümesi için bir de video hazırlanacak.Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi, hazırlanan videoyu sosyal medyada paylaşacak ve gönüllülerin kampanyaya destek vermesi sağlanacak. Bu sayede hem kampanya büyüyecek hem de belediye personellerinin dışında bu yardım kampanyasına vatandaşların da katılımı sağlanacak. Proje, ilgi gördüğü sürecedevam ettirilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 15:24
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Eczacıları Birliği sonuç deklarasyonunu açıkladı
    1. Türk Eczacıları Birliği sonuç..
    2. Samsunspor Bolu’da güç depoladı
    3. Konukoğlu, Anadolu’nun en etkin iş..
    4. Silivri’de bot alabora oldu: 1 kişi..
    5. 16 yaşındaki çocuk sokakta yürüyen..
    6. Mersin’de 3 gün sanat ve spor konuşuldu
    7. Sarıveliler’de geleneksel sıla şenliği
    8. Alaçatı’da makilik yangını ucuz..
    9. Erdoğan talimat vermişti! Alparslan..
    10. Deprem profesöründen rahatlatan..
    11. 27 yıl sonra mezrasına dönen 82..
    12. DİKA destekledi, şehit kaymakamın..
    13. KKTC’de Alparslan Türkeş Müzesi açıldı
    14. Bin 600 rakımda karakucak güreşleri
    15. 5 kişilik ailenin motosikletle..
    16. Polis yasadışı sanal bahis oynatan..
    17. Deniz kirliliğine soruşturma
    18. Türkiye'de erken seçim yapılmalı mı?..
    19. Yaralanan terörist Zap'a atladı!
    20. Kalp hastası askeri helikopterle..
    21. Pakistan Başbakanı'nın ilk ABD..
    22. Düzce’de selde 160 bin 500 tavuk, 59..
    23. Asansörde mahsur kalan 3 kişiyi..
    24. Siyah noktalardan kurtulmanın en..
    25. Mersin’de ’Kullanmadığımız oyuncakları..
    26. Yayladan gelen araç Antalya sıcağında..
    27. O hain örgütün kara para akışından..
    28. Korkuluklara saplanan kediyi itfaiye..
    29. Flaş iddia! "Mehmet Şimşek, Ahmet..
    30. Başkan Sertaslan: "Zeytinyağı..
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi