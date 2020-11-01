Mersin'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan kuş pazarı süresiz kapatıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı tespit edilen kuş pazarı süresiz kapatıldı.

Kentte her hafta pazar günü kuş meraklıların bir araya geldiği Mahmudiye Mahallesi'ndeki pazar, sabah erken saatlerden itibaren onlarca kuş meraklısıyla doldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine pazarı denetleyen polis ve zabıta ekipleri, alanda Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığını belirledi.

Satıcılar ve pazardakiler alandan çıkarılırken kuş pazarı süresiz kapatıldı.

Temizlik çalışmasının yapıldığı alanın dezenfekte edileceği bildirildi.

- "Kurallara uyulmuyordu"

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, AA muhabirine, hayvanseverleden gelen şikayetler üzerine zabıta ve polis ekiplerinin kuş pazarında denetim yaptığını söyledi.

Kontrollerde bazı ihlaller tespit ettiklerini belirten Sivasoğlu, şöyle konuştu:

"Hayvan satış kurallarına uyulmuyordu. Kuşlara eziyet edilir şekilde satış yapılıyordu. Geçmişte gereken uyarıları yapmıştık. Şikayetler üzerine yaptığımız kontrollerde maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına da uyulmadığını tespit edince kuş pazarını süresiz kapatma kararı aldık. Vatandaşlarımızı ve satıcılarımızı alandan çıkardık. Alanda temizlik çalışması yapıldı.

Halkımızın sağlığı her şeyden önemli. Artık hayvanseverlerin de içi rahat olsun."