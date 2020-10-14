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Aktüel Mersin'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Aktüel

Mersin'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:42:44 -
Mersin'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Turan Altıntaş yönetimindeki 07 HPH 65 plakalı kamyonet, D-400 kara yolu Limonlu Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü Turan ile eşi Fiye, çocukları Merve, İremsu ve Enes Dara Altıntaş yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Fiye Altıntaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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