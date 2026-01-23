Mersin'de fabrikaya saldırı: İş insanı Mahmut Arslan içerideyken ateş açtılar!
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir bakliyat fabrikasına motosikletli şahıslar tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı.
Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'ndeki bir bakliyat fabrikasına gelen motosikletli iki şüpheli, iş yerini uzun namlulu silahla taradı.
Saldırı sırasında iş insanı Mahmut Arslan'ın da fabrikada olduğu öğrenilirken, binaya 12 mermi isabet etti.
Olayda şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.
SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR
Polis ekiplerinin incelemesinde; "plakasız motosikleti kullanan şahsın kasklı, silahı ateşleyen suç ortağının ise kapüşonlu olduğu" belirlendi.
Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı çalışma yürütüyor.
Gündem
