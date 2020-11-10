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Aktüel Mersin'de denizi kirleten 23 gemiye 40 milyon lira ceza
Aktüel

Mersin'de denizi kirleten 23 gemiye 40 milyon lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:33:41 -
Mersin'de denizi kirleten 23 gemiye 40 milyon lira ceza

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, son 18 ayda denizi kirlettiği belirlenen 23 gemiye 40 milyon 352 bin lira ceza kesti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğünce, deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla gemi denetleme çalışmaları sürdürüldü.

Son 18 ayda, Mersin Uluslararası Limanı içerisinde yük taşıyan gemiler denetlendi.

Kontroller sonucunda denizi kirlettiği belirlenen 23 gemiye 40 milyon 352 bin 421 lira ceza uygulandı.

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