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Gündem Mersin'de 3 araç kundaklayan 4 şüpheli yakalandı
Gündem

Mersin'de 3 araç kundaklayan 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-07-13 15:55:00 -
Mersin'de 3 araç kundaklayan 4 şüpheli yakalandı

Mersin'de 3 ayrı aracı kundaklayan ve kameraya takılan 4 şüpheli, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, 3 Temmuz'da, merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi.

Gece geç saatlerde farklı sokaklarda park halindeki 3 otomobil kundaklandı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan araçları söndürdü.

Olayla ilgili soruşturmada, araçları yaktığı belirlenen K.N., D.Y., S.A. ve S.Y. gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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