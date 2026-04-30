Mersin’de 260 hafız taçlandı

ALİ KANTARCI İSTANBUL

İnsanlığa rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) indirilen Kur’an-ı Kerim’i hafızalarında yaşatan ve gelecek nesillere aktaracak olan 260 hafız daha icazetlerine kavuştu. Mersin’de muhtelif Kur’an Kurslarında eğitimlerini tamamlayan hafızlar, Servet Tazegül Spor Salonu’nda tertip edilen merasimle icazetlerini aldı. Bugüne kadar binlerce hafız yetiştiren Mersin İl Müftülüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen programda, Mersin genelindeki farklı Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafızlıklarını taçlandırdı. Törende hafız öğrenciler kadar aileleri ve eğitimcileri de büyük gurur ve heyecan yaşadı. Program boyunca zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, hafızların okuduğu Kur’an tilavetleri salondaki katılımcılara manevi bir atmosfer yaşattı.

EMANETİ HAYATIN MERKEZİNE KOYUN

Programda Reis’ül Kurra Mustafa Demirkan tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Mersin Valisi Atilla Toros, hafızlık icazeti alan öğrencileri tebrik ederek, “260 kardeşimizin hafızlık icazeti aldığı bu anlamlı günde, yoğun bir emeğin, büyük bir sabrın ve eşsiz bir adanmışlığın hayırlı neticesi için bir araya geldik. Sevgili genç hafızlarımız, uzun ve meşakkatli bir sürecin ardından bugün bu onura ulaştınız. Hafızlık sadece ezberlemek değil, bir emaneti kalbe almak ve hayatın merkezine koymaktır” dedi.

“EN KIYMETLİ ZAMANLARINI ALLAH’IN KİTABINA AYIRDILAR”

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar ise hafızlık eğitiminin önemine dikkat çekerek, öğrencilerin büyük bir fedakarlıkla bu noktaya geldiğini belirtti. Hazırlar, “Cenab-ı Hakk’a ne kadar hamdetsek az. Bugün yüzlerle ifade edilen yavrularımızla beraber bir icazet merasimindeyiz, bir Kur’an meclisindeyiz. Bunu bize ihsan eden Rabbimize tekrar tekrar hamdediyoruz, tekrar tekrar şükrediyoruz. Bu yavrularımız ki, gecelerini gündüzlerine katmak suretiyle hayatlarının en kıymetli zamanlarını Allah’ın kitabına ayırdılar. Onlar Allah’ın kitabını kutlu bir miras, mukaddes bir emanet olarak omuzlandılar; bunun şuuruyla, bunun heyecanıyla bir ömür boyu kutlu bir emaneti taşımanın şuuruyla yaşayacaklar inşallah. Ben yine sözlerimin başında bu yavrularımızı; Allah’ın kitabını sure sure, ayet ayet, harf harf, kelime kelime hıfzeden bu yavrularımızı gönülden tebrik ediyorum ve kendilerine ömür boyu muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.