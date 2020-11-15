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Aktüel Mersin'de 2 yıl önce boşanan çifti belediye başkanı barıştırdı
Aktüel

Mersin'de 2 yıl önce boşanan çifti belediye başkanı barıştırdı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 15:22:51 -
Mersin'de 2 yıl önce boşanan çifti belediye başkanı barıştırdı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2 yıl önce boşanan çift barıştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dilek Türkben, Belediye Başkanı Vahap Seçer'e mesaj yazarak eski eşi Halil Bucak'la barışmak istediğini bildirdi.

Mesaja duyarsız kalmayan Seçer de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol öncülüğünde taraflarla görüştü.

Ayrılmalarının ardından Şanlıurfa'da belediye otobüsü şoförlüğü yapmaya başlayan Halil Bucak'ın, Mersin'e gelmesi şartıyla kızlarının barışabileceğini dile getiren Dilek Türkben'in ailesi, barışmaya, bu koşul sağlandığı takdirde izin vereceklerini bildirdi.

Halil Bucak'ı Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığında şoför olarak işe alan Seçer, taraflarla Pirireis Mahallesi'nde düzenlenen barış yemeğinde bir araya geldi.

Seçer, burada barıştırdığı çifte nazar boncuğu, çocukları Muhammed'e de oyuncak hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seçer, hayırlı bir işe vesile oldukları için mutlu olduklarını belirtti.

Ailenin değerli bir kavram olduğunu vurgulayan Seçer, şunları kaydetti:

"Bizim hem kültürümüzde hem de dinimizde aile, aile bütünlüğü çok önemli, değerli, kutsal bir kavramdır. Bu birlikteliği sağlamak bizim için her şeyden önce çok önemli bir sevaptır. Burada Muhammed’in sevinci, annesinin, babasının bir arada olması, akşamları onlarla oturup yemeğini yemesi, annesinin, babasının sıcaklığında yatağına girmesi, uyuması, herhalde bir çocuk için dünyanın en güzel hazzı olsa gerek. Muhammed’i mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Bu birlikteliğin devamı için daha huzurlu, mutlu bir yaşam sürmeleri için bundan sonraki süreçte de kendilerinin katkılarına ihtiyaç var."

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol da Seçer'in bu duyarlılığının önemli olduğunu belirterek belediye başkanlarının halkın mutluluğuna da katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

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