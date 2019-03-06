Mersin Uluslararası Müzik Festivali, dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayacak

Bu yıl 18’incisi düzenlenecek ve 10 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Lübnan, Hollanda, Azerbaycan, Avusturya ve Gürcistan’dan önemli solist ve müzik topluluklarını Mersin’e taşıyacak. Dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayacak festivalin açılış konserini, Şef Rengim Gökmen yönetiminde Güher-Süher Pekinel kardeşler verecek.

Dönem başkanlığını Selma Yağcı, sanat yönetmenliğini Erdoğan Şanal, sanat danışma kurulu üyeliklerini ise Prof. Rengim Gökmen, Prof. Dr. Cihat Aşkın, İbrahim Yazıcı ve Remzi Buharalı’nın yaptığı Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin bu yılki programı, düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Festival ofisinde gerçekleştirilen toplantıya, festivalin yönetim ve yürütme kurulu üyeleri katıldı.

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, farklı müzik türlerinden dünyanın saygın solist ve müzik topluluklarının yer aldığı programıyla 10 Nisan-2 Mayıs 2019 tarihleri arasında Mersin’in gözde konser salonları ve tarihi mekanlarda gerçekleştirilecek 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’ne ilişkin bilgi verdi. Festivalin bu günlere gelmesinde görünen veya görünmeyen sayısız emek ve alın teri sahibi kişi ve kurum olduğunu belirten Yağcı, “Hepsinin burada adını anmak mümkün olmasa da kuruluşumuza öncülük eden ve sonsuzluğa uğurladığımız Prof. Dr. Nevit Kodallı, Hanri Atat, İrfan Solmazer ve Doğan Akça’yı rahmetle anmak isterim. Böylesi bir festivali gerçekleştirmenin sayısız zorlukları olabileceğini daha ilk günden biliyorduk. İhtiyacımız olan cesareti ve azmi, ‘Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ten aldık. Bu sevgiyi hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Mersin’de müzik dolu günler başlıyor

Açıklanan programa göre, Lübnan, Hollanda, Azerbaycan, Avusturya ve Gürcistan’dan önemli solist ve müzik topluluklarını Mersin’e taşıyacak olan festival, tüm dünyada klasik müziğin en saygın ikinci piyanist ikilisi olarak gösterilen Süher-Güher Pekinel kardeşleri, Şef Rengim Gökmen yönetiminde 10 Nisan’daki açılış konseriyle Mersinli sanatseverlerle buluşturacak. Mersin Uluslararası Müzik Festivali Oda Orkestrası’nın eşlik edeceği ve Mersin Kültür Merkezi’nde iki bölüm olarak gerçekleştirilecek konserde, Mozart İkili Piyano Konçertosu seslendirilecek. Konserin diğer bölümünde ise ünlü opera sanatçısı Teyfik Rodos, Mozart aryalarından oluşan bir repertuvar ile yer alacak.

Dünya sahnelerinde boy gösteren Türkiye’nin haklı gururu genç müzisyenler; Veriko Tchumburidze, Alican Süner, Dorukhan Doruk, Tolga Atalay Ün ve Barok Bostancı, 14 Nisan’da sanatseverlerle buluşacak. Genç yeteneklere, ÇDSO’nun kontrabas sanatçılarından Emanuil Petrov da eşlik edecek.

15 Nisan’da Mersin Latin Katolik Kilisesi’nde “Mersin, Soli Pompeiopolis’in Gün Doğuşuna Ezgi Arıyor” başlığıyla 9. Beste Yarışması Final Konserinin yer alacağı festivalde, usta caz piyanisti ve bestecisi Hakan Ali Toker, 16 Nisan’da Tarsus’ta Klasik Türk Müzik eserlerini caz müziğine uyarladığı repertuvarıyla sanatseverlerin karşısına çıkacak. Dünyaca ünlü Lübnanlı keman sanatçısı Hanine Al Alam ve kanun virtüözü Ahmet Baran, Mersin’e özel hazırladıkları “Kanun Namıma Project” konseriyle 17 Nisan’da aynı sahnede buluşacak.

Hollandalı ressam Jacob van Ruysdael’in adıyla kurulan Avrupa’nın ödüllü müzik topluluğu Ruysdael Quartet, Ahmet Adnan Saygun’un String Quartet No: 4 eserinin revize edilmiş versiyonunun dünya prömiyerini Mersin’de 18 Nisan’da seslendirecek. Konserde Jacob van Ruysdael’in tabloları da sahneye yansıtılacak.

Festival, Türk rock müziğinin yıldız topluluğu Zakkum’u, 19 Nisan’da Mersinli hayranlarıyla ücretsiz olarak buluşturacak. Azerbaycan’ın genç pop yıldızlarından Çınare Melikzade ise 20 Nisan’da ücretsiz konserle sahne alacak. Avusturyalı müzik topluluğu Accio Piyano Trio da 21 Nisan’da sanatseverlerle buluşacak. 20. Nevit Kodallı Korolar Şenliği ise 26-27 Nisan tarihlerinde Türkiye’nin korolarını Mersin’de buluşturacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu’nun 28 Nisan’da konser vereceği festivalde, Avrupa’dan Anadolu’ya, klasik müzik ezgilerinden Ali Ekber Çiçek’e, pek çok eseri aynı sahnede buluşturan ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından kurulan Quartet Mapa Oda Müziği Topluluğu 29 Nisan’da sahne alacak. Gürcistan’ın seçkin müzik kurumlarından Batum Devlet Müzik Merkezi Orkestrası ve Quartet Nota da festival de 30 Nisan’da yer alacak.

Festivalin kapanış konserinde, müziğin tek kişilik orkestrası olarak nitelendirilen dünyaca ünlü müzisyen Can Atilla, elektronik rock müzik projesi olan Masiva ile sanatseverlerle buluşacak. Konserde, TRT sanatçılarından Elif Gökalp de yer alacak.

Toplam 16 etkinliğe ev sahipliği yapacak olan festival; Festival Sanat Ödülü, Festival Kent Ödülü ve Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü olmak üzere üç dalda ödüller de dağıtacak. Festival bu yıl Festival Oda Orkestrası kurarak bir ilke de imza atacak.