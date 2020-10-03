  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Mersin Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı açıldı
Ekonomi

Mersin Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 16:11:10 -
Mersin Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı açıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de 6 Ekim'e kadar sürecek Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı törenle açıldı.

CNR Expo Fuarcılar Genel Müdürü Alkan Usta, Mersin CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'ndeki açılış töreninde, fuarda saç, cilt bakımı, bebek kozmetiği ve estetik gibi birçok alandan firmanın yer aldığını söyledi.

Fuarın, firmalar ve sektör temsilcilerini bir araya getirdiği aktaran Usta, "Başta Mersin ve çevre iller olmak üzere, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgelerini de yakından ilgilendiren fuarımız, 2 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bulunan Türk güzellik ve kozmetik sektörünün dünyaya açılan kapılarından birisi olacak." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de kente daha büyük bir fuar alanı kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, "Daha fazla yerli ve yabancı katılımcı ile ziyaretçilerimizi ağırlayabileceğimiz, alt ve üstyapısıyla ülkemiz ile dünyanın saygı duyacağı bir fuar alanı yapacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuar Usta, Seçer ve diğer katılımcıların kurdele kesmesiyle ziyarete açıldı.

6 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak fuara yurt içi ve yurt dışından 200'den fazla firma ve temsilcisi katılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Başbakanı: Eğer Türkiye bunu başarırsa...
Dünya

Ermenistan Başbakanı: Eğer Türkiye bunu başarırsa...

Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmalar sürerken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye ile ilgili akılalmaz sözler geldi. Tü..
'Roketler ülkemize düşüyor' Savaşan iki ülkeyi uyardılar
Dünya

'Roketler ülkemize düşüyor' Savaşan iki ülkeyi uyardılar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan ile Ermenistan savaşında ülkelerine roket ve havan toplarının düştüğünü belirter..
Azerbaycan, Ermenistan'ın karargahını havaya uçurdu!
Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'ın karargahını havaya uçurdu!

Azerbaycan tarafından, Ermenistan'a ait bir sahra karargahı SİHA'lar tarafından havaya uçuruldu. Çevresindeki 3 tank da imha edildi.
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay