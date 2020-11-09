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Aktüel Mersin Devlet Opera ve Balesi Atatürk'ü anma konseri verecek
Aktüel

Mersin Devlet Opera ve Balesi Atatürk'ü anma konseri verecek

Yeniakit Publisher
2020-11-09 10:50:58 -
Mersin Devlet Opera ve Balesi Atatürk'ü anma konseri verecek

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümü dolayısıyla konser verecek.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Belediyesi iş birliğiyle Çamlıbel'de gerçekleşecek "Atatürk'ü Anma Konseri" 19.30'da başlayacak.

Atatürk'ün sevdiği eserlerin "ses" bulacağı konserin orkestra şefliğini Murat Cem Orhan üstlenecek.

MDOB orkestrası ve kadın korosunun sahne alacağı programda, Selva Erdener (soprano), Ezgi Karakaya (mezzo soprano), Bülent Bezdüz (tenor) solist olarak sahne alacak.

Kanun sanatçısı Hakan Güngör'ün de eşlik edeceği konserde, bestesi Turgay Erdener'e ait Afife Balesi'nden seçmeler, düzenlemesi Turgay Erdener'e ait "Çalın Davulları", "Bülbülüm", "Yarim Senden Ayrılalı" ve "Çarşambayı Sel Aldı" eserleri ile düzenlemesi Serdar Yalçın'a ait "Neredesin Sen" eseri seslendirilecek.

Atatürk'ün en sevdiği Giacomo Puccini'nin "E Lucevan le stelle" aryasının da yer alacağı konserde, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni yapılacak, hijyen ve maske koşullarına dikkat edilecek.


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