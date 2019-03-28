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Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde Galatasaray’ı yenmek istiyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 24.

28 Mart 2019 Perşembe 12:00
Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde Galatasaray’ı yenmek istiyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında evinde ağırlayacağı Galatasaray’ı yenmeyi hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyespor, normal sezonu iyi bir yerde bitirip, play-off’ta iddialı olmak istiyor.


Kadınlar Basketbol Ligi’ne iyi başlayamayan Mersin ekibi, ligin 10. haftasından sonra toparlanarak, üst sıralara çıktı. Lige Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayan Güney ekibi, bugüne kadar 23 maça çıktı. Bu maçlarda 15 galibiyet, 8 mağlubiyet alan turuncu-beyazlı ekip, rakip potaya bin 909 sayı atarken, potasında bin 632 sayı gördü. Bu hafta evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Mersin ekibi, bu maçı da kazanıp, ligde normal sezonun bitimine 2 hafta kala bulunduğu yeri sağlamlaştırmak istiyor.



"Aynı puanda olduğumuz rakibimizi yenmek istiyoruz"


Takımın durumuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Genel Menajer Melahat Aydın, lige Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla başladıklarını kaydederek, "Lige çok iyi başlayamadık. İlk 6 haftada bir galibiyet, bir mağlubiyet alarak geçti. Ardından 3 maçlık bir mağlubiyet serimiz oldu. Ancak takımımız 10. haftadan sonra kendine geldi ve gerçek oyunumuzu sahaya yansıtmaya başladık. O haftadan sonra sadece 2 mağlubiyet aldık. Geçen hafta deplasmanda Adana Basketbol ile zorlu bir maça çıktık. Takımımız bu maçın başından sonuna kadar hep önde oynadı ve güzel bir galibiyet aldı. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Özellikle geçen hafta evimizde şansız bir mağlubiyet aldık. Takımımız bu galibiyetle bir nebzede olsa o mağlubiyetin telafisini yaptı" diye konuştu.



"Son 3 maçımızı kazanmak istiyoruz"


Bu hafta evlerinde Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan Aydın, "Bu hafta evimizde bizi çok zor bir maç bekliyor. Ligin altıncı sırasında bulunan ve iyi bir oyuncu gurubu bulunan Galatasaray ile karşılaşacağız. Maçın zorluk derecesini çok iyi biliyoruz ve ona göre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kıran kırana bir maç bizi bekliyor. Bu maçta iyi mücadele eden ve bulduğu şansları iyi değerlendiren takım maçtan galip ayrılacaktır. Biz takımımıza güveniyoruz. Onlar istedikleri zaman her takımı yenebilecek güçteler. İnşallah evimizde Galatasaray’ı yenmek istiyoruz. Biz bunu ilk maçta, deplasmanda başardık. Rakibimizi İstanbul’da 78-71 mağlup ettik. Şu anda puanlarımız da eşit. Normal sezonun bitimine 3 hafta kaldı. Biz bu 3 maçı da kazanmak istiyoruz. Burada en büyük kozumuz yine taraftarlarımız olacaktır. Onların desteğiyle bu maçı biz daha kolay kazanabiliriz diye düşünüyoruz. O yüzden Mersinlileri, bize destek vermeye çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:00
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