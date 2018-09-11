THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Mermer güzelliği artık evlerin her yanında...

Mermer inşaat tarihinin en eski ve “eskimez” maddesi.

11 Eylül 2018 Salı 15:50
Mermer güzelliği artık evlerin her yanında...

Ülkemiz baştanbaşa bir mermer hazinesi.. Bu hazine sadece dağımızda taşımızda değil, işlenmiş haliyle binlerce yıllık tarihin şahidi olarak “ören yerleri”nde.. Sayısız tarihi yapılar; ibadethaneler, saraylar, hanlar, hamamlar hep mermer ihtişamı taşır.

İstanbul’un nice sultani camilerinin taç kapılarının eşiğinde yatan milyonların gelip geçmesine devasa aşınma iziyle şahitlik yapan mermerler ne kadar şayan-ı ibrettir. Artık mermer evlerin hemen her yerinde.. Sadece ıslak zeminlerde değil, odalara kadar girdi. Her tarafta mermer görmek mümkün.. Fakat bunlar bakım ve özen ister. Bilhassa lekelere karşı korunmak...

Mermer üzerindeki lekelerle nasıl başedebilirsiniz buyurun size bazı ipuçları...

Boyalı lekeler : Meyve, kahve, içki ve nikotin lekeleri içine birkaç damla amonyak katılmış çamaşır suyuyla ovuşturulunca yok olurlar. Sonra duru suyla silmeyi ihmal etmeyin.

Mürekkep lekesi : Birkaç damla amonyak ve %20 oranında oksijenli su karışımıyla lekeleri ovun. Kuruyunca mermerlerinizi yumuşak bir bezle parlatın.

Yağ lekeleri : Mermer üzerindeki yağ lekelerini çıkartmak için benzin kullanın. Ancak bu işi ateşten uzakta yapmayı sakın ihmal etmeyin.

Sararan mermerler : Sabunlu suyla silin. Sonra tuz katılmış limon suyuyla ovuşturun. Durulatıp kurutun.

Pas lekeleri : Oksalit asit pas lekeleri için birebirdir. Bir kaşık oksalit asidi az miktardaki sıcak su içinde eritin. Buna batırdığınız bir bezle lekeli yerleri ovun.

Beyaz mermerler: Bol tuz ilave edilmiş limon suyuyla ovun. Bir fanila parçasıyla parlatın.

..Ve mermer dünyevi saltanatın simgelerindendir. Ancak mezar taşlarında da yer alarak, insana o gelip geçici saltanata aldanmaması gerektiğini sanki ihtar eder gibidir..

 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 15:50
  1. İstanbul
  2. mermer
  3. mermer tezgah

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ümraniye Belediyesi Halil İbrahim Sofrası Aşevi'ndeki kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor
    1. Ümraniye Belediyesi Halil İbrahim..
    2. Gıdada hileye emsal karar
    3. Gazeteci Ferat Gülver, Edirne'de..
    4. Flaş! Dirk Kuyt, Fenerbahçe'ye geri..
    5. Neden kabız oluyoruz?
    6. Karabükspor'dan taraftarı üzecek..
    7. Silahlı saldırı sonucu ölen kimsesiz..
    8. Mermer güzelliği artık evlerin her..
    9. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı..
    10. Ankaralılar dikkat! 18 mahallede su..
    11. Gasp suçundan gözaltına alındı, gerçek..
    12. Ankaralılar dikkat! Su kesintisi..
    13. Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması
    14. Dev savaşın ayak sesleri! Putin'den..
    15. Brezilya'da ağır silahlarla cezaevi..
    16. Rusya'dan kimyasal provokasyon senaryosu
    17. İsrail Yahudi takvimini kullanıyor ama..
    18. Sağlık ekibine bıçakla saldıran kişi,..
    19. Eski nişanlısını rehin alan..
    20. İstanbul'da şiddetli yağış..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!