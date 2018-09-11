Mermer güzelliği artık evlerin her yanında...

Ülkemiz baştanbaşa bir mermer hazinesi.. Bu hazine sadece dağımızda taşımızda değil, işlenmiş haliyle binlerce yıllık tarihin şahidi olarak “ören yerleri”nde.. Sayısız tarihi yapılar; ibadethaneler, saraylar, hanlar, hamamlar hep mermer ihtişamı taşır.



İstanbul’un nice sultani camilerinin taç kapılarının eşiğinde yatan milyonların gelip geçmesine devasa aşınma iziyle şahitlik yapan mermerler ne kadar şayan-ı ibrettir. Artık mermer evlerin hemen her yerinde.. Sadece ıslak zeminlerde değil, odalara kadar girdi. Her tarafta mermer görmek mümkün.. Fakat bunlar bakım ve özen ister. Bilhassa lekelere karşı korunmak...

Mermer üzerindeki lekelerle nasıl başedebilirsiniz buyurun size bazı ipuçları...

Boyalı lekeler : Meyve, kahve, içki ve nikotin lekeleri içine birkaç damla amonyak katılmış çamaşır suyuyla ovuşturulunca yok olurlar. Sonra duru suyla silmeyi ihmal etmeyin.

Mürekkep lekesi : Birkaç damla amonyak ve %20 oranında oksijenli su karışımıyla lekeleri ovun. Kuruyunca mermerlerinizi yumuşak bir bezle parlatın.

Yağ lekeleri : Mermer üzerindeki yağ lekelerini çıkartmak için benzin kullanın. Ancak bu işi ateşten uzakta yapmayı sakın ihmal etmeyin.

Sararan mermerler : Sabunlu suyla silin. Sonra tuz katılmış limon suyuyla ovuşturun. Durulatıp kurutun.

Pas lekeleri : Oksalit asit pas lekeleri için birebirdir. Bir kaşık oksalit asidi az miktardaki sıcak su içinde eritin. Buna batırdığınız bir bezle lekeli yerleri ovun.

Beyaz mermerler: Bol tuz ilave edilmiş limon suyuyla ovun. Bir fanila parçasıyla parlatın.

..Ve mermer dünyevi saltanatın simgelerindendir. Ancak mezar taşlarında da yer alarak, insana o gelip geçici saltanata aldanmaması gerektiğini sanki ihtar eder gibidir..