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Ekonomi Merkez’in 12 aylık enflasyon beklentisi geriledi
Ekonomi

Merkez’in 12 aylık enflasyon beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 60 katılımcıyla gerçekleştirdiği “2021 yılı Şubat ayı Beklenti Anketi”ni yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 09:44:00 -
Merkez’in 12 aylık enflasyon beklentisi geriledi

Ocakta yüzde 0,69 olan şubat ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,78 olurken, cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 11,23 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,53’ten 10,36’ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,14’ten 9,03’e geriledi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,0874’ten 7,7865’e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 7,9427 oldu.

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