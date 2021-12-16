Merkez Banksı faizi indirdi mi? Merkez Banksı faizi indirdi mi sabit mi tuttu?
Merkez Bankası aralık ayına ilişkin faiz toplantısını gerçekleştirdi. Dolar kuru başta olmak üzere altın fiyatları bugün açıklanması beklenen Merkez Bankası faiz kararını bekliyordu. Son dakik haberine göre Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Peki Merkez Banksı faizi indirdi mi? Merkez Banksı faizi indirdi mi sabit mi tuttu?
Merkez Bankası politika faizini yüzde 15'ten yüzde 14'e indirdi. Kurul, bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan indirmişti.
Merkez Bankası kararları
21 Ocak: Yüzde 17 (Sabit tutuldu)
18 Şubat: Yüzde 17 (Sabit tutuldu)
18 Mart: Yüzde 19 (200 baz puan artırıldı)
15 Nisan: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)
6 Mayıs: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)
17 Haziran: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)
14 Temmuz: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)
12 Ağustos: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)
23 Eylül: Yüzde 18 (100 baz puan indirim)
21 Ekim: Yüzde 16 (200 baz puan indirim)
18 Kasım: Yüzde 15 (100 baz puan indirim)