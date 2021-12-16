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Ekonomi Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası ekonomist Tunç Şatıroğlu uyardı: Sadece Erdoğan'ı dinleyin
Ekonomi

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası ekonomist Tunç Şatıroğlu uyardı: Sadece Erdoğan'ı dinleyin

Para Piyasaları Uzmanı Tunç Şatıroğlu, önümüzdeki aylarda yeni faizlerin gelip gelmeyeceği konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 15:02:00 -
Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası ekonomist Tunç Şatıroğlu uyardı: Sadece Erdoğan'ı dinleyin

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün, aralık ayı faiz kararını belirlemek için toplandı. Toplantının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayı faiz kararı açıklaması geldi.

Açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 14'e indirilmesine karar vermiştir." denildi.

Buna göre Para Politikası Kurulu (Kurul) faiz kararını indirdi.

Merkez Bankası geçtiğimiz ay faiz kararını yüzde 16'dan yüzde 15'e indirerek 100 baz puan daha indirmişti.

Faiz kararı sonrası konuşan Para Piyasaları Uzmanı Tunç Şatıroğlu, yeniden bir indirimin daha gelip gelmeyeceği konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Tunç Şatıroğlu, "Tekrar hatırlatıyorum. Faizlerin ne olacağı konusunda TCMB'nin açıklamaları kafa karıştırıyor. Sadece Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı dinleyin. Benim de hem Ekotürk'te hem de sosyal medyada anlattığım gibi faiz indirimleri bu yıl için bitmiştir. Gelecek yıl devam edecektir. Bu şekilde yorumlamak gerek" dedi.

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