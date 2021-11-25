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Ekonomi Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, enflasyon görünümü ve para politikasına ilişkin yapılan toplantının özetlerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 14:54:00 -
Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım toplantısına ilişkin toplantı özetlerini yayımladı. TCMB 100 baz puan indirim yapılan toplantı özetlerini açıkladı.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, enflasyondaki kısa vadeli oynaklığa işaret edildi.

Özetlerde enflasyon görünümü ve para politikasına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

''Enflasyonun kısa dönemde, başta emtia fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar olmak üzere arz ve talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izlemesi beklenmektedir. Bununla birlikte, geçici etkilerin ortadan kalkmasıyla enflasyonun yeniden düşüş eğilimine dönmesini sağlayacak sıkılıktaki parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve Döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

Finansal istikrar vurgusu

Özetlerde finansal istikrar vurgusu da dikkat çekti.

Konuyla ilgili özetlerde şu ifadeler kullanıldı:

Kredi piyasası, iktisadi faaliyet, arz yönlü unsurlar ve ithalat fiyatlarındaki gelişmeler doğrultusunda enflasyon üzerindeki talep ve maliyet yönlü etkiler yakından izlenmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki para politikası ile küresel risk iştahına ilişkin görünüm, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımları üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Kurul, para politikasında fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten bir yaklaşım sergilemeyi sürdürecektir. Bu bağlamda makroihtiyati politikaların krediler üzerindeki etkisi ile TCMB fonlamasının APİ ve swap işlemleri arasındaki kompozisyonu yakından takip edilmektedir.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

"Laf dedi bal kabağı" misali ne dedi,niye dedi,kime dedi,niçin dedi anlayan varsa beri gelsin.
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