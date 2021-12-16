Merkez Bankası rezervleri açıklandı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 10 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 855 milyon dolar gerileyerek 84 milyar 153 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 3 Aralık'ta 85 milyar 8 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 281 milyon dolar azalarak 39 milyar 18 milyon dolardan 38 milyar 737 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 135 milyon dolar azalışla 124 milyar 26 milyon dolardan 122 milyar 891 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):