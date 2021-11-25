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Ekonomi Merkez Bankası rezervleri açıklandı
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Merkez Bankası rezervleri 19 Kasım haftasında bir milyar 225 milyon dolarlık artışla 86 milyar 696 milyon dolardan 87 milyar 921 milyon dolara yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 15:22:00 -
Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Kasım ile biten haftada 713 milyon dolar artarak 128 milyar 404 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de bir milyar 225 milyon dolarlık artışla 86 milyar 696 milyon dolardan 87 milyar 921 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 19 Kasım haftasında 512 milyon dolar azalarak 40 milyar 995 milyon dolardan 40 milyar 483 milyon dolara indi.

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