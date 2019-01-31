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Merkez Bankası rezervleri

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 93 milyar 333 milyon dolara indi

31 Ocak 2019 Perşembe 14:44
Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 914 milyon dolar azalarak 93 milyar 333 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 25 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 359 milyon dolar azalışla 73 milyar 471 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 18 Ocak ile biten haftada 73 milyar 830 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 555 milyon dolar azalarak 20 milyar 417 milyon dolardan 19 milyar 862 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 914 milyon dolar azalışla 94 milyar 247 milyon dolardan 93 milyar 333 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler
29.12.201723.54284.111107.653
26.01.201825.34191.392116.733
23.02.2018 25.241 88.655 113.896
30.03.2018 25.345 84.702110.047
27.04.2018 25.189 87.573 112.762
25.05.201824.470 83.762 108.232
29.06.2018 22.836 75.566 98.402
27.07.2018 22.282 78.330 100.612
31.08.2018 18.435 70.414 88.849
28.09.2018 17.667 66.989 84.656
26.10.201818.676 67.606 86.282
30.11.2018 19.304 71.700 91.004
28.12.201819.95071.98091.930
04.01.201920.23872.93193.169
11.01.201920.36172.45092.811
18.01.2019 20.41773.83094.247
25.01.2019 19.862 73.471 93.333

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 14:44
  1. brüt döviz rezervleri
  2. haftalık para ve banka istatistikleri
  3. TCMB

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