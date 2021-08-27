Merkez Bankası rezervleri 108.6 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 20 Ağustos haftasında 1 milyar 457 milyon dolar artarak 107 milyar 99 milyon dolardan 108 milyar 556 milyon dolara yükseldi.
Bu dönemde bankanın brüt döviz rezervleri, 813 milyon dolar artışla 68 milyar 170 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri, 13 Ağustos’ta 67 milyar 356 milyon dolar seviyesindeydi. 20 Ağustos haftasında TCMB’nin altın rezervleri ise 643 milyon dolar artarak 39 milyar 743 milyon dolardan 40 milyar 386 milyon dolara çıktı.