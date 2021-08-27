Merkez Bankası rezervleri 108.6 milyar dolar oldu

Bu dönemde bankanın brüt döviz rezervleri, 813 milyon dolar artışla 68 milyar 170 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri, 13 Ağustos’ta 67 milyar 356 milyon dolar seviyesindeydi. 20 Ağustos haftasında TCMB’nin altın rezervleri ise 643 milyon dolar artarak 39 milyar 743 milyon dolardan 40 milyar 386 milyon dolara çıktı.