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Merkez Bankası, hükümete "Açık Mektup" gönderdi

Açık Mektup'tan:- "Önümüzdeki dönemde TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir"- "Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler TCMB tarafından yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir"- "Enflasyondaki katılık ve oynaklıkları azaltacak düzenlemelere devam edilmesi, fiyat istikrarına ve toplumsal refaha önemli ölçüde katkıda bulunacaktır"

30 Ocak 2019 Çarşamba 17:28
Merkez Bankası, hükümete "Açık Mektup" gönderdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hükümete gönderdiği mektupta, "Önümüzdeki dönemde TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası, hükümet adına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a "Açık Mektup" gönderdi. Mektup'ta, 5 Aralık 2017'de yayımlanan "2018 Yılında Para ve Kur Politikası" başlıklı temel politika metninde belirtildiği gibi 2018 için enflasyon hedefinin hükümetle beraber yüzde 5 olarak belirlendiği anımsatıldı.

Aynı metinde, yıl sonunda enflasyonun hedef etrafında belirlenen 2 yüzde puanlık belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda hükümete Açık Mektupyazılacağı hatırlatılan mektupta, 2018 yıl sonu enflasyonunun hedef aralığının üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

Enflasyonun hedeften sapmasının nedenleri ile hedefe ulaşmak için alınan ve alınması gereken önlemlerin açıklandığı mektupta, 2018'de enflasyonu belirleyen faktörler ve hedefe ulaşmak için alınan önlemlere yer verildi.

Mektubun sonuç kısmında 2018 yılında yaşanan döviz kuru hareketleri sonrasında enflasyonun belirgin bir şekildeyükseldiği aktarıldı.

Para politikası adımlarının yanı sıra dengelenmeye yönelik bir ekonomi programının uygulamaya konulmasıyla enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrolaltına alındığı ifade edilen mektupta, enflasyonun bulunduğu seviyeler ve küresel belirsizliklerin fiyat istikrarına dair riskleri canlı tutmakta ve temkinli bir politika yaklaşımı gerektirmekte olduğu vurgulandı.

Mektupta, şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki dönemde TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütünaraçları kullanmaya devam edecektir. Para politikası duruşu oluşturulurken, enflasyonun düşüşsürecini devam ettirerek öncelikle tek haneye, ardından nihai enflasyon hedefi olan yüzde 5'e yaklaşması amaçlanmaktadır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler TCMB tarafından yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Yakın dönemde makro politikalarda atılan koordineli adımlar risk algısının iyileşmesinde veenflasyonun tekrar düşüş eğilimine girmesinde etkili olmuştur. Enflasyondaki katılığın azaltılması,fiyatlama davranışlarına dair risklerin sınırlanması ve enflasyon hedefine ulaşılması açısından sıkı para politikası duruşu ve güçlü politika eşgüdümünün devamı büyük önem taşımaktadır. Bugörünüm altında, risk algısının iyileşmeye devam edeceği ve güven kanalı ile kredi kanalının iktisadifaaliyetteki toparlanmaya kademeli olarak destek vereceği öngörülmektedir.TCMB, kalıcı fiyat istikrarı için yapısal alanlardaki çalışmaları desteklemeyi sürdürecektir.Enflasyondaki katılık ve oynaklıkları azaltacak düzenlemelere devam edilmesi, fiyat istikrarına vetoplumsal refaha önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda, TCMB'nin yapısal unsurlarınanalizine ve makro ihtiyati politikaların oluşturulmasına katkı vermeye yönelik çabaları sürecektir."

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 17:28
  1. açık mektup
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