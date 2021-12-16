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Ekonomi Merkez Bankası faiz indirimi sonrası BDDK’dan kredi uyarısı!
Ekonomi

Merkez Bankası faiz indirimi sonrası BDDK’dan kredi uyarısı!

Merkez Bankası faiz indirimi sonrası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan kredi uyarısı paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 14:35:00 -
Merkez Bankası faiz indirimi sonrası BDDK’dan kredi uyarısı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan yapılan kredi uyarısına göre; "Bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurumumuz, gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırmıştır. Söz konusu talimatlarımız kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerimiz devam etmekte olup, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemler tesis edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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