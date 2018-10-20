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Merkez Bankası beklenti anketini açıkladı! Emekliye yapılacak zam miktarı belli oldu

Merkez Bankası'nın açıkladığı son beklenti anketine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 140 ile 674 TL arasında zam yapılacak.

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:41
Merkez Bankası beklenti anketini açıkladı! Emekliye yapılacak zam miktarı belli oldu

Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Zam oranını enflasyon belirleyeceği için emekliler meraklı bekleyiş içerisinde. 2018 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketine göre, 2018 yılının ikinci yarısında enflasyonun yüzde 13,78 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda maaşlarda 140,75 lira ile 674,14 lira arasında artış yaşanacak.

En düşük maaş 1162 TL, en yüksek maaş 5566 TL olacak

Takvim'de yer alan habere göre, halen en düşük maaş ek ödeme dahil bin 21 lira 39 lira seviyesinde bulunuyor. Zam oranı yüzde 13,78 olursa bu maaş bin 162 lira 14 kuruşa yükselecek. Halen en yüksek emekli aylığı ise 4 bin 892 lira 19 kuruş. Bu maaş da yüzde 13,78'lik tahmin gerçekleşirse 5 bin 566 lira 33 kuruşa çıkacak.

Kesin oran, 3 Ocak'ta belli olacak

Şu ana kadar zamma ilişkin Temmuz- Eylül enflasyonu belli oldu. 3 aylık enflasyon yüzde 9,34 olarak gerçekleşti. Programda da 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 10,65 olacağı tahmini yer alıyor. Kesin oran, 3 Ocak'ta belli olacak.

Gerçekleşen Temmuz- Ağustos- Eylül enflasyonu ile iki ayrı 6 aylık enflasyon tahminine göre emeklilerin alacağı, en yüksek ve en düşük zamlar:

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 10:41
  1. Merkez Bankası
  2. Emekli maaşı

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