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Ekonomi Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonu dolar beklentisi geriledi
Ekonomi

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonu dolar beklentisi geriledi

Merkez Bankası Beklenti Anketi'nde 2021 için dolar tahmini 8,09'dan 7,79 seviyesine indi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 10:52:00 -
Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonu dolar beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın düzenlediği Beklenti Anketi'nin şubat sonuçları enflasyon beklentilerinin gerilemeye devem ettiğini gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'nde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,15 iken, bu anket döneminde yüzde 11,23 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,53 iken, bu anket döneminde yüzde 10,36 olarak gerçekleşti.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,14 ve yüzde 9,03 olarak gerçekleşti.

Yıl sonu dolar 7,79

Cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 8,09 TL iken, bu anket döneminde 7,79 TL'ye indi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,16 TL iken, bu anket döneminde 7,94 TL olarak gerçekleşti.

Büyüme tahmini yüzde 4,1'e yükseldi

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 4,3 oldu.

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Yorumlar

Putsavar

dolar düşüyor işsizlik düştü altın düşüyor faiz yükselmiyor aya çakabey gönderiyoruz.REİSİM SAYESİNDE DÜNYANIN EN REFAH ÜLKESİNDEYİZ.DOMATES SOĞAN PATİTİS LOBİCİSİ CAAHAAPELİLER REİSİM SAYESİNDE AŞI OLUYORSUNUZ BRE KOKUŞMUŞ MAHALLELİLER.ALLAHIN İZNİYLE BİLAL ERDOĞAN BAŞGANLA HEDEF 2073.YA HAK.
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