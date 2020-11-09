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Aktüel Meriç Nehri boyları sonbaharın renklerine büründü
Aktüel

Meriç Nehri boyları sonbaharın renklerine büründü

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:32:58 -
Meriç Nehri boyları sonbaharın renklerine büründü

EDİRNE (AA) - Her mevsimin ayrı güzellikte yaşandığı Osmanlı'nın eski payitahtı Edirne, sonbaharda doğadaki renk cümbüşüyle büyülüyor.

Balkanlar'ın havasını, nazlı nazlı akışıyla getiren Meriç Nehri'ni, sonbaharda ağaçlar sarı tonlarında selamladı.

Ağaçlardaki sonbahar tonları, kentin büyüsünü daha da artırdı.

Şehrin içinden geçen nehir boyunca yükselen ağaçlar, yapraklarını dökmeden önce var güçleriyle, kışa girmeden bir dinginlik yaşamak isteyenleri davet ediyor.

Sonbaharda ayrı bir kızıllıkla batan güneş ise hazan mevsimi renkleriyle birleştiğinde, insanların karşısına izlenmesine doyum olmayan manzaralar çıkarıyor.

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