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Biyografi Meriç İzgi kimdir? Meriç İzgi nereli kaç yaşında? Meriç İzgi ne mezunu?
Biyografi

Meriç İzgi kimdir? Meriç İzgi nereli kaç yaşında? Meriç İzgi ne mezunu?

Meriç İzgi kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Tiktok fenomeni Meriç İzgi zaman zaman sosyal medya eleştiriliyor. Vatandaşlar Meriç İzgi’nin hayatını, biyografisini ve kariyerini merak ediyor. Peki, Meriç İzgi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-05-16 15:14:00 - 2022-05-16 15:14:53
Meriç İzgi kimdir? Meriç İzgi nereli kaç yaşında? Meriç İzgi ne mezunu?

Meriç İzgi kimdir? 1996 yılında Adana'da dünyaya gelen Meriç İzgi,  Marmara Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitim görüyor. İzgi, Marmara Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitim görmektedir. İzgi, sosyal medya hesapları dışında One Direction sayfasında adminlik yapıyor.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçi sayısını arttıran İzgi, Yazar Fırat İzgi'nin oğludur.  Kaçak şekilde maymun beslediği belirlenen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltına alınmıştı. Şüpheli Meriç İzgi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Elif Türkan E. ise tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakılmıştı.  El konulan maymun da Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

 

 

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