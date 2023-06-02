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Aktüel Merhum yazarlarımızdan Haluk Nurbaki’yi rahmetle anıyoruz
Aktüel

Merhum yazarlarımızdan Haluk Nurbaki’yi rahmetle anıyoruz

Yeniakit Publisher
2023-06-02 09:57:00 -
Merhum yazarlarımızdan Haluk Nurbaki’yi rahmetle anıyoruz

Gazetemizin merhum yazarlarından Haluk Nurbaki, Hakk’a irtihalinin 26. sene-i devriyesinde dualarla yâd ediliyor.

2 Haziran 1997 günü ruhunu rahmana teslim eden Dr. Haluk Nurbaki, eşref-i mahlukat olan insana hizmet etmeyi kendisine görev bilen ve göze bakan ancak gönle seslenen bir kimse olarak beyaz elbiseli gönül doktoruydu.

Çok yönlü bir müslüman

1948 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çeşitli hükümet tabipliklerinde çalıştı. 1950 yılında Büyük Doğu Hareketi’nin 9 kurucusu arasında yer aldı. TBMM 12. döneminde (1961-1965) Afyonkarahisar’da Adalet Partisi için milletvekili seçildi. Dr. Nurbaki, kaleme aldığı yazılarda hem idrakimize hem gönlümüze dokundu. Ankara Numune Hastanesi’nde uzman hekim ve başhekim olarak görev yaptı. İsviçre, Fransa, İngiltere’de kanser araştırmaları ve radyoloji sahasında büyük araştırmalara imza attı. İnsan Bilinmezi, Kur’an Ayetleri ve Bilimsel Gerçekler, Amme Cüzü Yorumu, Gönül Penceresinden Fahr-i Kâinat Efendimiz, Fatiha’nın Kırk Yorumu, İslâm Dininin İnsan Sağlığına Verdiği Önem isimli eserlerin müellifliğini yaptı.

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