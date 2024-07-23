Merhum yazarımız Süleyman Arif Emre dualarla anıldı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nin organize ettiği anma programında Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Emre’nin siyasete değer kattıklarını belirten Bıyıklı, “Merhum Süleyman Arif Emre aynı zamanda çok kıymetli şiirleri olan müstesna bir şairdi. Milli manevi değerlerimizi işlediği şiirlerinde onun iç dünyasının zenginliklerini net bir şekilde görebiliyoruz” dedi. Gazeteci yazar Hasan Sarıçiçek de vefatından önce Emre ile son röportajı yapan kişi olduğunu aktararak, “Kıbrıs Barış Harekatı’nın manifestosunu yazmıştır” bilgisini verdi.