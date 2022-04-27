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Aktüel Merdivenlerden düşen kadın hayatını kaybetti
Aktüel

Merdivenlerden düşen kadın hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, apartmanın merdivenlerinden düşen 86 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 16:54:00 -
Merdivenlerden düşen kadın hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, apartmanın merdivenlerinden düşen 86 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Çırpan Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Mesture Kalkan (86), alışverişten döndüğü sırada bodrum katına inen merdivenlerden düştü.

Kalkan'ın yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kalkan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kadının cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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