İkinci el merdiven asansörü fiyatları | Merdiven asansörleri son yıllarda bir hayli popüler hale geldi. Engelli ve yaşlıların rahatlıkla merdiven kullanmasını sağlayan asansörlerin pek çok modeli bulunuyor. Peki, merdiven asansörleri kaç liraya satılıyor?

Merdiven asansörü nedir? Merdiven asansörü fiyatları ne kadar?

Merdiven asansörleri engelli ve yaşlı bireylerin bir başkasının desteği olmadan merdivenden inmesini, çıkmasını sağlayan mekanizmalardır. Söz konusu merdivenlerin bina içi ve daire içi kullanımına uygun çeşitleri bulunuyor. Ayrıca düz, sarmal şekillere uygun pek çok modelde mevcut.

Son yıllarda ülkemizde de satışları artmaya başlayan asansörler genellikle ölçü üzerine hazırlanıyor. Kullanılan malzeme, ağırlık kaldırma kapasitesi, ölçüleri merdiven asansörlerinin fiyatlarını değiştiriyor.

Teknik özellikleri ve ölçülerine göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. Genellikle merdiven asansörlerinin fiyatları 2 bin Euro ile 6 bin Euro arasında değişiyor. Maliyeti sebebiyle sıfırları bütçeleri zorlasa da merdiven asansörlerinin ikinci elleri de mevcut. Pek çok ikinci el ürün satış sitesinde merdiven asansörlerine rastlayabilirsiniz. İkinci el bir ürün alacaksanız; markaya, ürün özelliklerine, garanti süresine dikkat etmeniz de yarar var. Merdiven asansörlerinin ikinci elleri ise model ve önceki yıllardaki kullanım süresine göre değişiyor. Sıfıra oranla ikinci el asansörler yarı fiyatına alıcı bulabiliyor.