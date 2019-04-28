Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş: “Spor yatırımları ve gençlik projeleri bizim için çok değerli”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, spor yatırımları ve gençlik projelerinin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediyeye ait spor tesislerinde incelemelerde bulunarak genç sporcular ve antrenörleriyle bir süre sohbet etti. Gençlerin spor faaliyetlerini de izleyen Başkan Kavuş, yeni dönemde gençlere ve spora yönelik yatırımların hız kazanacağını kaydetti.

Önceki dönemlerde hizmete sunulan tesisler sayesinde Meram’ın spor yatırımlarında bir ivme kazandığını, mevcut gençlik ve spor yatırımlarını gözden geçirerek gelecek dönem planlamasının üzerinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Kavuş, “Seçim beyannamemizde gençlik ve spor yatırımları önemli bir yer teşkil ediyor. Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak, onları spora teşvik etmek ve geleceğimizi sağlam temeller üzerinde kurmak en önemli hedeflerimizden biridir. Bu amaçla spor yatırımları ve gençlik projeleri bizim için çok değerli. Hem gençlerimizi hem de tüm Meramlıları spora ve sağlıklı yaşama özendirmek adına yeni projeler üretme gayretindeyiz” diye konuştu.

“Spor yatırımlarımız devam edecek”

Kısa bir süre önce açılan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi’nin 600 üye sayısına ulaşarak yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Başkan Kavuş, ihtiyaca göre spor tesisi yapımına devam edeceklerini bildirdi.

Başkan Kavuş, özellikle eski stadyumun yıkılmasıyla ortaya çıkan boşluğu ‘Ağır Bakım Millet Bahçesinde yapılacak spor yatırımları ile dolduracaklarını ifade etti. Sporseverler ve amatör sporcular için burada yeni tesislerin yükseleceğini anlatan Başkan Kavuş, Meram’da bulunan tesislerde bu yaz itibariyle ‘Yaz Spor Okulları’ açılacağını duyurdu.

Başkan Kavuş, “Şu anda fizibilite çalışmalarımız sürüyor. Hangi branşlarda, kaç gencimize hizmet verebileceğimizin çalışmasını yürütüyoruz. Bu çalışma biter bitmez, çocuklarımız için Meram’da yaz spor okulları açarak onlara spor sevgisi aşılamaya, yaz tatillerini en iyi ve en yararlı şekilde geçirmelerinin önünü açacağız” dedi.