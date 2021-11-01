Meral Akşener, buna ne diyecek? HDP'li Osman Baydemir'den Türkiye'ye karşı büyük küstahlık! Tepki yağıyor

Paris Kürt Enstitüsü'nde düzenlenen bir törene katılan HDP'li eski vekil Osman Baydemir skandal iddialarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyareti sırasında "Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" diyen Cemil Taşkesen adlı esnafa destek vermeye kalkan Baydemir, "O kardeşimizi yüreğinden öpüyorum. Cemil kardeşimiz bin defa var olsun. Orası Kürdistan'dır. Kürdistan bin yaşasın." iddialarında bulundu.

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Baydemir, "İşgalciler bilmelidir ki şu an üzerinde misafir oldukları yeri ya Kürdistan olarak kabul edecekler ya da gelecekte Kürdistan'a komşu olacaklar. Yan Kürdistan'ı kardeşi gibi kabul edecekler yada Kürdistan'a komşu olacaklar." şeklinde tepki çeken iddialarda bulundu.