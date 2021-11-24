Merak ediliyor: Fiyatlar düşer mi, yükseliş devam eder mi? Altın ile ilgili iddialarını açıkladılar

Altın fiyatları ile ilgili 'Altın fiyatları artacak mı?', 'Altın fiyatları düşer mi?' sorularının cevapları merak edilirken, IKON Menkul, altına ilişkin iddialarını paylaştı.

"Ons Altın tarafında 1870’den başlayan geri çekilme devam ediyor ve bugün itibariyle 1778 desteğine tekrar yaklaşıldı." denilen IKON Menkul'ün açıklamasının devamında şu iddialarda bulunuldu:

"ABD 10 yıllık tahvil faizinin de %1.7’ye yaklaştığı bu günlerde sarı metal üzerindeki baskı da artmaya devam ediyor. 9 Ağustos 2021 tarihli 1680’den gelen kısa vadeli uptrend çizgisine doğru gerileyen fiyatların bu bölgeden destek alıp almayacağını izleyeceğiz. Trendin bulunduğu bölge 1778 desteğine denk geliyor. Bu bölgenin kırılması halinde güç kaybı artabilir ve 1765 ve 1748 seviyelerine doğru düşüş yaşanabilir."